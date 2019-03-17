«Карпати» нарешті не програють вдома, «Львів» перемагає «Десну» та потрапляє в топ-6

У неділю, 17 березня, було зіграно одночасно два матчі львівських команди - «Карпати» вдома приймали «Маріуполь», а «Львів» на виїзді грав проти «Десни». В останньому матчі в очній зустрічі визначалася доля однієї з путівок у топ-6. Але їм завадити міг «Маріуполь», якби виграв у «Карпат». «Зелено-білі» до цього програли сім матчів поспіль на власному полі.

Вже на 9-ій хвилині азовці вийшли вперед у цьому матчі. Захисники «Карпат» помилилися перед власними воротами, і Зубков без проблем розстріляв Пенькова.



Лише у середині тайму «Карпати» зуміли перехопити ініціативу, та почали йти в атаку. Однак «Маріуполь» у той час наситив захист, і пройти його гравцям львівської команди було доволі складно.

Ще до пропущеного голу свою нагоду змарнував Швед. Мар'ян відправив м'яч вище воріт після пасу Йоди. Згодом він ще не раз марнуватиме нагоди. І не заб'є з чудового моменту наприкінці тайму.

Та «Карпати» таки зуміють зрівняти рахунок. Мякушко з флангу прострелить, і Понде в дотик переправить м'яч у ворота Худжамова.



Обмінявшись ще дальніми ударами, команди з тим підуть на перерву.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

У той час у Чернігові глядачі на трибунах голів не побачили. Що «Десна», що «Львів» грали доволі обережно. Попри те, що обом потрібна була перемога. Адже лише вона гарантувала потрапляння у топ-6 за умови осічки «Маріуполя» чи «Ворскли».

У Львові у другому таймі азовська команда на початку почала тиснути на ворота «Карпат». За умови перемоги, «Маріуполь» не залежав би від результату інших команд. Та на 58-ій хвилині до них прийшла неприємна звістка - «Львів» забив та вийшов вперед. Це відзначився Педро. А ще до цього Адамюк влучив у стійку.



Та втілити задумане, а саме забити гол та виграти цей матч, «Маріуполю» не вдалося. «Карпати» надійно грали у захисті, час від часу турбуючи Худжамова у воротах. Львівяни були ближчі до перемоги, аніж гості. Та перемогти не вдалося. Мякушко пробивав занадто легко для голкіпера. А Швед не зумів збільгити свій гольовий доробок на 87-ій хвилині, коли вийшов сам на сам на ворота «Маріуполя».



Матч так і закінчився у нічию. «Карпати» нарешті не програли на власному полі.

Карпати - Маріуполь 1:1

Голи: Понде, 32 - Зубков, 9

У паралельному матчі «Львів» здобув перемогу та піднявся на 5-те місці. Команда точно зіграє у другій половині чемпіонату у топ-6 і боротиметься за єврокубки.

Десна - Львів 0:1

Гол: Педро, 58

«Маріуполь» ж очікуватиме результату матчу «Арсенал» - «Ворскла». Азовці поки шості, але у випадку перемоги полтавської команди, вони опустяться на сьоме місце.