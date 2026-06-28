Бруніньйо грав у складі «Карпат» з вересня 2024 року

Ізраїльський футбольний клуб «Маккабі» Хайфа оголосив про підписання півзахисника львівського ФК «Карпати» Бруніньйо. Сума угоди – 1,6 млн євро, що є третім найдорожчим придбанням в історії ізраїльського клубу, повідомило у неділю, 28 червня, видання Sport 5.

Переговори щодо купівлі 26-річного бразильця Бруніньйо у «Карпат» тривали понад пів року. Згоду на підписання контракту з півзахисником львівського клубу «Маккабі» оголосив 28 червня.

Зазначається, що контракт триватиме три роки. Фінансові деталі клуб не розголошує, проте Sport 5 стверджує, що «Маккабі» Хайфа заплатить за футболіста 1,6 млн євро. Це третє найдорожче придбання в історії клубу.

В ізраїльському клубі Бруніньйо отримуватиме 400 тис. євро на рік. Він приєднається до «Маккабі» Хайфа найближчими днями після проходження медичного огляду.

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Нагадаємо, «Карпати» орендували Бруніньйо у вересні 2024 року в ФК «Атлетіку Мінейру», а вже влітку 2025 року викупили бразильця за близько 700 тис. доларів. У складі «Карпат» Бруніньйо забив 17 голів і віддав 8 асистів.