«Карпати» вигнали з команди уругвайця Кевіна Мендеса за напад на одноклубника

Кевін Мендес побив молодшого вихованця «Карпат»

Львівські «Карпати» оголосили про дострокове розірвання контракту з 23-річним уругвайським легіонером Кевіном Мендесом. У четвер, 29 серпня, повідомлення про припинення співпраці з футболістом поширила прес-служба клубу. Причиною розірвання контракту став напад Мендеса на молодшого одноклубника під час тренування команди 21 серпня.

«Уругваєць завдав удару юному вихованцеві «Карпат» по задній поверхні кісток гомілки та гомілково-ступневого суглобу. Коли ж футболіст підвівся після отримання медичної допомоги і запитав про причину інциденту, Мендес сильно вдарив його в обличчя. У підсумку – перелом щелепи у двох місцях, лікарня, операція», – повідомили деталі нападу в прес-службі «Карпат».

У клубі також розповіли, що уругваєць не вибачився ні перед молодим вихованцем клубу, ні перед його батьками, які приїхали з іншої області і зараз живуть в одній палаті з потерпілим. Щодо компенсації витрат на лікування постраждалого Мендес пообіцяв порадитися зі своїм адвокатом.

Серед інших претензій до уругвайського легіонера, які стали причинами розірвання контракту стали пропуски тренувань, порушення режиму та небажання вивчити українську мову, що було обов’язковою вимогою клубу. Кевін Мендес перейшов до «Карпат» з італійської «Роми» у липні 2018 року.