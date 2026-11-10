Натерти кілька кілограмів картоплі на звичайній тертці – виснажливе завдання

Приготування дерунів часто забирає чимало часу не через смаження, а через підготовку картоплі. Натерти кілька кілограмів на звичайній тертці – виснажливе завдання. Однак є простіший спосіб: овочі можна подрібнити за допомогою кухонної техніки буквально за кілька хвилин. УНІАН розповідає, як прискорити цей процес.

Як швидко натерти картоплю?

Для цього знадобиться звичайний кухонний блендер. Очистьте картоплю, помийте та наріжте довільними шматками. Дрібні бульби можна залишити цілими.

Покладіть їх у чашу й додайте розрізану навпіл цибулину. Увімкніть прилад і подрібніть усе на високій швидкості до однорідної маси.

Підготовка займе лише кілька хвилин, після чого можна додавати решту інгредієнтів і переходити до смаження.

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