Катрін Денев попросила вибачення у жертв сексуального насильства

Актриса вперше публічно прокоментувала лист в Le Monde на захист «свободи залицянь»

Французька актриса Катрін Денев перепросила у жертв сексуальних домагань, яких образила її підтримка права чоловіків залицятися до жінок. Водночас у відкритому листі, опублікованому в газеті Liberation, вона підкреслила, що продовжує дотримуватися своїх поглядів, попри критику.

Денев пояснила, що в зверненні, яке вона підписала раніше в січні, ніде не виправдовуються зґвалтування і сексуальні домагання. Лист засуджує процеси, в яких завдяки бездоказовим звинуваченнями в інтернеті люди втрачали роботу і піддавалися гонінням в ЗМІ, зазначила актриса.

«Мені не подобається характеристика нашого часу, коли кожен вважає, що має право судити інших», – наголосила Денев.

Вона додала, що підписала звернення, тому що побоюється «чисток в сфері мистецтва».

Денев зауважила той факт, що лист ста француженок поспішили підтримати «консерватори, расисти і традиціоналісти всіх мастей». «Я не дурна, вони не отримають ані моєї подяки, ані моєї дружби. Я вільна жінка і нею залишуся», – додала актриса.

Нагадаємо, близько 100 відомих французьких персон, серед яких, зокрема, актриси Катрін Денев і Інгрід Кавен, розкритикували кампанію #MeToo, спрямовану проти сексуальних домагань.

Авторки звернення наголосили, що засуджують дії голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна – у США його звинувачують в домаганнях до актрис і, відповідно, зловживанні владою. Разом з тим, вони вважають, що нинішній протест проти сексуального насильства перейшов у дуже жорстку форму, коли чоловіків позбавляють роботи і карають «всього лише за те, що вони торкнулися чийогось коліна, спробували поцілувати жінку або поговорити на інтимні теми під час ділової вечері».

Позначка #MeToo («Я теж») стала гаслом для міжнародної кампанії проти сексуальних домагань Time'sUp («Настав час») та окремих подібних кампаній в багатьох країнах, включно з Україною.