КДК УЄФА не оштрафував італійську «Рому» за прапор «ДНР» у її фанів

СпортВолодимир Пиріг, 6 червня790

До теми

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УЄФА ніяк не покарав італійську "Рому" за прапор так званої «ДНР» на трибунах Stadio Olimpico в Римі під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА, повідомив офіційний сайт організації в середу, 6 червня.

Як відомо, після матчу УЄФА відкрив справу проти «Роми» за трьома пунктами: за використання та кидання на поле піротехніки, за затягування ігрового часу «болбоями» (хлопцями, котрі подають м’ячі), а також за заборонений банер «ДНР».

За підсумками розгляду справи дисциплінарне провадження щодо демонстрації незаконного банера було закрито. «Рому» лише оштрафували на 7 тисяч євро за використання та кидання піротехніки на поле, а також отримала попередження за затягування часу «болбоями».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

УЄФА не дозволив прибрати банери «Газпрому» з арени НСК «Олімпійський» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук