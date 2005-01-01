КДК УЄФА не оштрафував італійську «Рому» за прапор «ДНР» у її фанів

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УЄФА ніяк не покарав італійську "Рому" за прапор так званої «ДНР» на трибунах Stadio Olimpico в Римі під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА, повідомив офіційний сайт організації в середу, 6 червня.

Як відомо, після матчу УЄФА відкрив справу проти «Роми» за трьома пунктами: за використання та кидання на поле піротехніки, за затягування ігрового часу «болбоями» (хлопцями, котрі подають м’ячі), а також за заборонений банер «ДНР».

За підсумками розгляду справи дисциплінарне провадження щодо демонстрації незаконного банера було закрито. «Рому» лише оштрафували на 7 тисяч євро за використання та кидання піротехніки на поле, а також отримала попередження за затягування часу «болбоями».