Керівник шахти та його заступник є фігурантами справи про розкрадання вугілля

Колишнього керівника шахти «Степова» ДП «Львіввугілля» та його заступника підозрюють у службовій недбалості, підробці документів та розтраті коштів. Йдеться про списання великих обсягів вугілля, що завдало збитків на 3 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 10 січня, в поліції Львівщини, в. о. директора шахти та його заступник є фігурантами справи про списання великих обсягів вугілля. Вугілля виділяли нібито на опалення приміщень шахти, які насправді ніколи не опалювались.

«Як встановили правоохоронці, під час опалювального сезону 2017-2018 років заступник директора вугільної шахти підготував перелік виробничих будівель та споруд підприємства, які повинні опалюватись. У цей перелік були включені приміщення, що не були задіяні у діяльності шахти та опалення яких фактично не проводилось. Проте, на опалення цих приміщень були виділені об’єми вугілля, які в подальшому були списані», – йдеться в повідомленні поліції.

Керівнику шахти та його заступнику оголосили офіційну підозру (фото поліції)

У свою чергу, за даними поліції, директор шахти належно не проконтролював правильність підготовленого заступником документу та підписав його, чим вчинив службову недбалість. Таким чином підприємству було завдано збитків на суму майже 3 млн грн.

Заступнику директора шахти повідомили про підозру у розтраті майна та службовому підробленні (ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 ККУ). А виконувачу обов’язків директора шахти – у службовій недбалості (ч.2 ст.367 ККУ). Винуватцям загрожує п’ять років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Правоохоронці не розголошують назву шахти та прізвище підозрюваних керівників. За даними ZAXID.NET, йдеться про шахту «Степова» ДП «Львіввугілля». Підозрюваними у справі є колишній керівник шахти Микола Клюка та його заступник Андрій Кішко.