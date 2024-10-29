На чемпіонаті світу з кікбоксингу львів'яни отримали п'ять золотих медалей

На Чемпіонаті світу з кікбоксингу «ІСКА», що відбувся у Відні (Австрія) з 23 до 27 жовтня, збірна команда України посіла перше командне місце з 34 країн. Українські спортсмени здобули 76 золотих, 81 срібну, 81 бронзову медалі. Кікбоксери з Львівщини отримали 5 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород, повідомляє обласне управління молоді та спорту.

Нагороди спортсменів зі Львівщини:

Дмитро Андрусів – 2 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 55 кг серед дорослих;

Юліан Возняк – 2 місце (розділ тайбоксинг) у ваговій категорії до 50 кг серед дорослих;

Юліан Бортовий – 3 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 40 кг серед дітей;

Маркіян Гілевич – 3 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 60 кг серед юніорів;

Вероніка Кулеша – 3 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 40 кг серед дітей;

Остап Павляк – 1 місце (розділі К-1) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 70 кг серед дорослих;

Ярослав Поп’юк – 2 місце (кікбоксинг з лоу кік) у ваговій категорії до 65 кг серед дорослих;

Віталій Стахів – 1 місце (розділі семі-контакт) та 2 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів;

Артем Терещенко – 2 місце (розділ фул-контакт) у ваговій категорії до 75 кг серед юніорів;

Остап Тершак – 1 місце та 2 місце серед юніорів у розділі форми під музику;

Дарина Москович – 2 місце (розділі семі-контакт) та 3 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів;

Богдан Гордій – 1 місце (розділі лайт-контакт), 2 місце (розділ семі-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії понад 90 кг серед дорослих;

Андрій Волощак – 1 місце (розділі семі-контакт), 2 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 80 кг серед дорослих.

У чемпіонаті взяли участь 1070 спортсменів з різних країн. Вони змагалися у різних вікових категоріях: дорослі, юніори, юнаки старшого та молодшого віку та діти.