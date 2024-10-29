Кікбоксери з Львівщини здобули 23 медалі на чемпіонаті світу
Збірна команда України посіла перше місце серед 34 країн
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На чемпіонаті світу з кікбоксингу львів'яни отримали п'ять золотих медалей
На Чемпіонаті світу з кікбоксингу «ІСКА», що відбувся у Відні (Австрія) з 23 до 27 жовтня, збірна команда України посіла перше командне місце з 34 країн. Українські спортсмени здобули 76 золотих, 81 срібну, 81 бронзову медалі. Кікбоксери з Львівщини отримали 5 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород, повідомляє обласне управління молоді та спорту.
Нагороди спортсменів зі Львівщини:
- Дмитро Андрусів – 2 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 55 кг серед дорослих;
- Юліан Возняк – 2 місце (розділ тайбоксинг) у ваговій категорії до 50 кг серед дорослих;
- Юліан Бортовий – 3 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 40 кг серед дітей;
- Маркіян Гілевич – 3 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 60 кг серед юніорів;
- Вероніка Кулеша – 3 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 40 кг серед дітей;
- Остап Павляк – 1 місце (розділі К-1) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 70 кг серед дорослих;
- Ярослав Поп’юк – 2 місце (кікбоксинг з лоу кік) у ваговій категорії до 65 кг серед дорослих;
- Віталій Стахів – 1 місце (розділі семі-контакт) та 2 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів;
- Артем Терещенко – 2 місце (розділ фул-контакт) у ваговій категорії до 75 кг серед юніорів;
- Остап Тершак – 1 місце та 2 місце серед юніорів у розділі форми під музику;
- Дарина Москович – 2 місце (розділі семі-контакт) та 3 місце (розділ лайт-контакт) у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів;
- Богдан Гордій – 1 місце (розділі лайт-контакт), 2 місце (розділ семі-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії понад 90 кг серед дорослих;
- Андрій Волощак – 1 місце (розділі семі-контакт), 2 місце (розділ лайт-контакт) та 3 місце (розділ К-1 лайт кік) у ваговій категорії до 80 кг серед дорослих.
У чемпіонаті взяли участь 1070 спортсменів з різних країн. Вони змагалися у різних вікових категоріях: дорослі, юніори, юнаки старшого та молодшого віку та діти.
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