Третій фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» оголосив цьогорічну позаконкурсну програму. До неї увійшло 14 стрічок: хіти зі світових кіноподій, візіонерська наукова фантастика та мистецькі документальні фільми. Всі вони будуть показані з 15 до 23 червня в місті Чернівці – лише офлайн на великому екрані.

До програми «Фестивальні знахідки» увійшли:

Kneecap, реж. Річ Пепятт (Ірландія, 2024) – комедійний байопік про ірландський реп-гурт Kneecap з Майклом Фассбендером, що отримав приз глядацьких симпатій на Sundance;

«Не очікуйте забагато від кінця світу» (Do Not Expect Too Much From The End OF The World, реж. Раду Жуде (Румунія, Люксембург, Франція, Хорватія, 2023) – претендент на премію «Оскар» від Румунії про режисерку соціальних роликів на аутсорсі, яка надто багато працює;

«Про траву, що засихає» / About dry grasses, реж. Нурі Більґе Джейлан (Туреччина, Франція, Німеччина, Швеція, 2023) – претендент на премію «Оскар» від Туреччини про вчителя мистецтва, який застряг у глибинці, але мріє про столицю;

«Поселенці» (The Settlers, реж. Феліпе Ґальвес, Аргентина, Чилі, Данія, Франція, Німеччина, Швеція, Тайвань, Велика Британія, 2023) – вестерн-претендент на премію «Оскар» від Аргентини, яким режисер проливає світло на табуйовану в його країні тему – геноцид у Селк’намі;

«Таточко» (Daddio, реж. Крісті Голл, США, 2023) – надихаюча поїздка в таксі з Дакотою Джонсон і Шоном Пенном з програми фестивалю Торонто.

До документальної програми «Невигадане» увійшли:

«Ансельм» (Anselm, реж. Вім Вендерс, Німеччина, 2023, 93ʼ) – док від номінанта на премію «Оскар» про видатного німецького художника та скульптора Ансельма Кіфера. Фільм буде показаний у 3D форматі;

«Мирні люди» (на головному фото, Intercepted, реж. Оксана Карпович, Канада, Франція, Україна, 2024, 95ʼ) – міжнародний хіт та фільм-відкриття Docudays UA, створений з перехоплених розмов російських військових;

Nice Ladies (реж. Марія Паномарьова, Нідерланди, Україна, 2023) – фільм про харківську команду з чирлідингу, які змагалися в категорії 50+, але змушені обирати між спортом та особистим життям внаслідок повномасштабного вторгнення;

«Окуповане місто» (Occupied city, реж. Стів Макквін, Нідерланди, Велика Британія, США, 2023) – 4,5-годинна екранізація книги про окупацію Амстердаму на тлі сучасного міста від лауреата премії «Оскар»;

«Фото на памʼять» (A Picture to Remember, реж. Ольга Черних, Україна, Франція, Німеччина, 2023) – перший український фільм, що відкрив головний фестиваль документалістики у світі IDFA, який присвячений важливості спогадів, Донецьку та 10-річній війні.

До фантастичної програми «Під сузірʼям близнюків» увійшли:

«Аґґро дріфт» (Aggro dr1ft, реж. Гармоні Корін, Франція, США, 2023) – новий фільм культового американського знятий на тепловійні лінзи з Тревісом Скоттом у головній ролі;

«Божественність» (Divinity, реж. Едді Альказар, США, 2023) – історія сина науковця, який створив сироватку, здатну зупинити старіння, де Стівен Содерберг виступив як виконавчий продюсер;

«Марс-Експрес» (Mars-express, реж. Жеремі Перін, Франція, 2023) – кіберпанк-анімація про штучний інтелект з програми Каннського кінофестивалю;

«Ширкоа: В оману віримо (Schirkoa: in Lies we trust, реж. Ішан Шукла, Індія, Франція, Німеччина, 2024) – антиутопічна анімація, де персонажів та персонажок озвучили Гаспар Ное, Азія Ардженто, Лав Діаз, Гольшіфте Фарахані тощо.

Також на фестивалі відбудеться позаконкурсний показ українських коротких метрів, презентація нової стрічки від Суспільного Мовлення та спеціальна подія – премʼєра українського фільму-міфу «Морена» Сергія Альошечкіна. Відкриє фестиваль режисерська робота Віґґо Мортенсена «Мертві не завдають болю», а фільмом-закриттям став український док про Назарія Яремчука «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 15 до 23 червня.