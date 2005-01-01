Кіпрський суд заблокував $820 млн активів Рината Ахметова

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 13:052950

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Кіпрський суд заблокував $820 млн активів Рината Ахметова
фото УНІАН
Замороження активів відбувається за позовом компанії Raga Establishment у справі «Укртелекому»

Окружний суд Нікосії (столиця Кіпру) ухвалив рішення заморозити активи українського бізнесмена Рината Ахметова на суму $820 млн у справі «Укртелекому». Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначається, замороження активів відбувається за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління «Родовід Банку» Денису Горбуненкові. Зокрема, Raga Establishment продала «Укртелеком» Ахметову в 2013 році за $860 млн, але бізнесмен нібито вніс тільки $100 млн авансу і припинив платежі. Зазначається, що під блокування активів може потрапити й найдорожча квартира в Гайд-парку в Лондоні, яку Ахметов придбав у 2011 році.

На подачу апеляції в українського бізнесмена є час до 8 січня.

Нагадаємо, що в березні 2011 року держава продала понад 92% акцій «Укртелекому» за 10,6 млрд грн компанії ЕСУ, яка була дочірньою фірмою австрійського фонду EPIC. Два роки по тому він перепродав телеком-оператора Ахметову.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив рішення розірвати договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» з ЕСУ. Також повідомлялося, що держава не має наміру повертати гроші Ахметову за «Укртелеком»

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