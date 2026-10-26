Коли ваш домашній улюбленець залишає неприємний «сюрприз» на ліжку, діяти потрібно швидко

Якщо домашній улюбленець сходив у туалет на ліжко, діяти потрібно швидко. Це допоможе врятувати постільну білизну й позбутися специфічного запаху. Як видалити такі плями, розповідає The Spruce.

Як видалити плями й запах сечі кота з постільної білизни?

Промокніть забруднену ділянку

Якщо ви виявили свіжу пляму, надягніть одноразові рукавички та промокніть сечу кота кількома шарами паперових рушників.

Зніміть постільну білизну

Зніміть білизну з ліжка й перевірте кожну річ на наявність плям і неприємного запаху. Що швидше ви обробите забруднені ділянки та виперете тканину, то легше буде усунути сліди.

Проведіть попередню обробку плям.

Використайте ферментний плямовивідник, призначений для забруднень від домашніх тварин, або невелику кількість прального порошку для складних плям. Обережно втирайте засіб у тканину щіткою з м’якою щетиною. Залиште на 10–15 хвилин, а потім переходьте до прання.

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Виперіть постільну білизну

Виберіть найвищу температуру води, яку рекомендує виробник для цієї тканини. Щоб усунути неприємний запах, додайте під час прання одну чашку харчової соди.

Перевірте результат

Якщо жовті сліди залишилися, не кладіть білизну в сушарку: висока температура може закріпити забруднення й ускладнити його видалення. Якщо сумніваєтеся, чи вдалося повністю відіпрати тканину, висушіть її на повітрі.

Щоб видалити стійкі плями:

Приготуйте розчин із холодної води та кисневого відбілювача, дотримуючись пропорцій на упаковці. Переконайтеся, що засіб підходить для тканини.

Замочіть постільну білизну щонайменше на дві години.