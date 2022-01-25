Група інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Китаю презентувала на Львівщині проект будівництва комплексу з виробництва моторного палива

На Львівщині планують збудувати величезний сучасний комплекс з виробництва моторного палива. Сукупний обсяг інвестицій оцінюють на рівні 5 млрд доларів США – за умови втілення проекту цей комплекс стане найбільшим в Україні виробником пального і мастил. Масштабне виробництво планують розгорнути між містечками Белз та Угнів, практично впритул до українсько-польського кордону.

Група інвесторів з Китаю Саудівської Аравії і Катару та у вівторок, 25 січня, презентувала інвестиційний проект представникам ЛОДА та облради, аби заручитися їх підтримкою.

«Міжнародний інвестиційний проект передбачає створення у Червоноградському районі промислового комплексу з виробництва синтетичного рідкого палива на основі сировини Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну вартістю близько 5 млрд дол. США. За словами розробників проекту, на Львівщині планують впровадження низки новітніх технологій світового рівня, які до цього часу не використовувалися в Україні», – повідомили у Львівській облраді за підсумками зустрічі.

Зокрема, проект презентували представники компаній «Gulf Petroleum LTD» (Катар), «China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD» (Саудівська Аравія) та «SEDIN CNCEC» (Китай).

Зі свого боку обласні чиновники запевнили іноземних інвесторів у повній підтримці проекту та його супроводі, зокрема пообіцяли допомогти в отриманні дозвільних документів, пошуку земельних ділянок, вирішенні проблемних питань, комунікації з місцевою владою та мешканцями. За підсумками зустрічі сторони домовилися напрацювати алгоритм дій для супроводу інвестиційного проекту на кожному етапі його реалізації.

«Цей проект дасть змогу ревіталізувати індустріальний Червоноградський район та територію усього Львівсько-Волинського вугільного басейну, який потерпає від поступового закриття окремих гірничих підприємств», – вважає заступник голови комісії Львівської облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та ПЕКу Тарас Подвірний.

У коментарі ZAXID.NET Тарас Подвірний уточнив, що сучасний завод з виробництва паливно-мастильних матеріалів планують збудувати на території Белзької громади – між Белзом і Угнівом. Сучасна технологія полягає у виробництві синтетичного моторного палива з вугілля.

«Їм потрібен ресурс – вугілля, щоб продукувати паливно-мастильні матеріали. Вони декларують виробництво 2 млн тонн бензину у рік. Це величезні масштаби. Щоб ви розуміли, вся Україна споживає за рік 2,1 млн тонн бензину», – розповів Тарас Подвірний.

Будівництво такого заводу, зі слів заступника голови комісії, забезпечить сотні робочих місць у депресивному регіоні. Керівництво Белзької громади підтримує втілення проекту. Наразі триває процес отримання дозволів та погоджень на рівні уряду.

«Питання тільки в бюрократії. Тому ми будемо від обласної ради звертатися до керівництва держави щодо спрощення процедур», – додав Тарас Подвірний.