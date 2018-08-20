Київське «Динамо» буде представлене у футбольному симуляторі FIFA 19

Розробники отримали повну ліцензію клубу, тобто у грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів

ФК «Динамо» Київ буде повністю ліцензовано у новій частині всесвітньовідомого футбольного симулятора FIFA 19. Про це повідомляється на офіційному сайті київського клубу.

Як повідомляється, це стало можливим завдяки тісній співпраці ФК «Динамо Київ», кіберспортивного проекту Динамо Київ eSports та EA Sports.

EA отримала повну ліцензію клубу, тобто у грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів.

«Наші вболівальники зможуть грати рідною командою в усіх ігрових режимах у FIFA. Також в цьому році у FIFA 19 Ultimate Team кожен зможе вибрати емблему та ігрову форму ФК «Динамо Київ», купувати до своєї віртуальної команди динамівців», – йдеться у повідомленні клубу.

Крім того, зазначається, що компанія Electronic Arts анонсувала, що найкращі клубні змагання сучасності – Ліга чемпіонів UEFA, Ліга Європи UEFA і Суперкубок UEFA – з’являться в EA SPORTS FIFA 19.

«Завдяки отриманій ліцензії наш кіберфутболіст Віталій 'labotryas' Муха тепер зможе представляти клуб у рідних кольорах на внутрішніх та міжнародних кіберспортивних змаганнях в FIFA 19», – зазначили у «Динамо».

Зазначимо, що всесвітньовідомий футбольний симулятор FIFA 19 розробляється студіями EA Vancouver і EA Romania і надійде в продаж у всьому світі 28 вересня 2018 року в версіях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC і Nintendo Switch.