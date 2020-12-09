Київське «Динамо» перемогло «Ференцварош»

Київське «Динамо» перемогло угорський «Ференцварош» з рахунком 1:0. Це дозволило українській команді посісти третє місце у групі та вийти у плей-офф Ліги Європи.

Матч відбувся на НСК «Олімпійський» у Києві. Єдиний гол у матчі у ворота «Ференсвароша» забив на 60 хвилині Денис Попов.

Команди раніше вже втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Водночас третє місце у групі дозволило «Динамо» продовжити брати участь у єврокубках. «Ференсварош» достроково завершив сезон у них.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» програла італійському «Ювентусу» – 0:3. Підсумкове турнірне становище у групі: «Ювентус» – 15 очок, «Барселона» – 15, «Динамо» – 4, «Ференцварош» – 1.