3 грудня луганська «Зоря» у матчі 5 туру групового турніру Ліги Європи з рахунком 1:0 перемогла англійський «Лестер».

Після перемоги у минулому турі Ліги Європи над грецьким АЕКом луганський клуб зіграв на рівних і з одним із лідерів англійської Прем`єр-Ліги. У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, але відкрити рахунок не змогли.

У другому тайму обидві команди знову видали атакуючу гру, а на 85-й хвилині український клуб забив переможний гол.

Після прострілу з флангу від Дениса Фаворова Аллахьяр Сайядманеш забивав у порожні ворота з метра. На останній доданій хвилині до основного часу сейв Васіля після удару Ундера у верхній кут воріт врятував для луганського клубу перемогу.

Після 5 турів в групі G «Зоря» набрала шість пунктів. В іншому матчі групи «Брага» на виїзді з рахунком 4:2 перемогла АЕК.

«Лестер» і «Брага» набрали про 10 очок і вибороли путівку до плей-офф. «Зоря» ж навіть у разі перемоги в останньому турі не підніметься вище третього місця.