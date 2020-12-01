Донецький «Шахтар» здобув перемогу в Лізі чемпіонів над іспанський «Реалом». Цього разу «гірники» перемогли у Києві з рахунком 2:0.

Хоча на початку зустрічі саме гості мали можливість забити першими. Але після удару Асенсіо м'яч влучив у стійку воріт.

Окрім того, в першому таймі донеччани залишилися без свого головного нападника – Жуніор Мораес отримав травму та був змушений покинути поле.

Два голи, які й принесли перемогу «Шахтарю», були забиті вже по перерві. Спочатку відзначився Дентіньо, який скористався метушнею у штрафному суперника та вдало зіграв в епізоді, пробивши над воротарем.

Остаточну крапку у матчі поставив Манор Соломон. Він отримав м'яч ще на своїй половині поля, і дійшовши з ним до штрафного майданчика суперника, поцілив точно у ближній кут воріт.

Шахтар – Реал 2:0

Голи: Дентінью, 57, Соломон, 83

Це вже друга перемога «Шахтаря» над «Реалом» в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Перша була зафіксована у Мадриді, коли ще у першому таймі «гірники» забили тричі.

Ця перемога дозволяє «Шахтарю» і надалі бути серед команд, які претендують на вихід з групи. Вони набрали 7 очок. Стільки й у «Реала». Поки вісім очок має німецька «Боруссія» (Менхенгладбах), а в італійського «Інтера» два набрані очки. Матч «Боруссія» - «Інтер» поки не закінчився.