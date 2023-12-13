Хлопець вже потрохи ходить на милицях

Лікарям столичного «Охматдиту» вдалося врятувати 17-річного підлітка, якого збив потяг. У нього були численні важкі травми, переломи, серед яких – перелом кісток таза. Його рятувала мультидисциплінарна команда медиків. Зараз хлопець проходить реабілітацію.

Трагедія, як повідомили в лікарні, сталася у листопаді. Свідки відразу викликали «швидку», яка доставила пацієнта у відділення екстреної медичної допомоги лікарні «Охматдит».

Хлопець поступив до лікарні у вкрай важкому стані з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної порожнини, живота, таза та перелом кісток таза, невропатію стегнового нерва. Йому відразу почали надали невідкладну допомогу в протишоковій палаті, а коли стан стабілізувався, провели первинну хірургічну обробку глибокої рани стегна та встановили дренаж.

Додаткові методи обстеження підтвердили уламковий перелом таза. Хлопця терміново прооперували і встановили апарат зовнішньої фіксації. Сім днів він був у реанімації, де йому проводили переливання компонентів крові, інфузійну та знеболювальну терапія.

«На сьомий день пацієнта перевели у відділення ортопедії та травматології, де почали готували до другого оперативного втручання – відкритої репозиції (зіставлення) перелому кісток таза з внутрішньою фіксацією переднього та заднього сегментів. Операція була надскладна через анатомічні особливості даної ділянки, безпосередню її близькість до органів порожнини малого тазу, судин та нервів», – кажуть у лікарні.

До оперативного втручання, окрім ортопедів, залучили лікарів й інших спеціальностей. Операція пройшла успішно. Зараз пацієнт проходить лікування та реабілітацію у відділенні ортопедії та травматології. Після другої операції прояви невропатії стегнового нерва зменшились, пацієнт вже може сідати в ліжку і почав ходити на милицях.