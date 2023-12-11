Спершу дівчину лікували пульмонологи, а згодом підключилися хірурги

Лікарі Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятували 14-річну мешканку Львівщини, у якої вірус спровокував важкі ускладнення. Дівчину довелося оперувати. У неї була супутня патологія – анорексія і виснажений організм не міг побороти недугу.

Усе почалося з банального вірусу, який викликав у дівчини кашель, задуху, підвищення температури тіла, біль у грудній клітці зліва. Як повідомили ZAXID.NET у Центрі, дівчина спершу чотири дні лікувалася вдома самотужки, але полегшення на наступало. Згодом звернулася до медиків районної лікарні, а звідки її скерували до Львова, у Центр дитячої медицини.

У Центрі юну пацієнтку ретельно обстежили і діагностували двобічну пневмонію, лівобічний ексудативний плеврит (запалення листків плеври, накопичення ексудату у плевральній порожнині) та лівобічний фібриноторикс (відкладення фібрину на листках плеври з утворенням обмежених порожнин з рідиною).

Процес одужання дитини, кажуть в лікарні, ускладнювавуся супутньою патологією – анорексією. Виснажений організм не міг побороти недугу. Дівчина спершу була у реанімації, де вживала спеціальні суміші. Вона важила всього 36 кг. За словами лікарів, дівчина була високого зросту, десь 170 см і була надто худа, шкіра і кості. У такому віці дівчата (залежно від зросту, тілобудови тощо) у нормі можуть важити приблизно 50-60 кг.

Дівчина після реанімації спершу лікувалася у пульмонологічному відділенні, а згодом до лікування підключилися хірурги. Їй провели торакоскопію, адгезіолізис, санацію та дренування плевральної порожнини.

Спільними зусиллями лікарі допомогли дівчині побороти важкі ускладнення. Її вже з лікарні виписали додому.