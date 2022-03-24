Маленькому пощастило, що він у такий складний час швидко потраепив до рук нейрохірургів

Лікарі київського «Охматдиту» попри війну продовжують рятувати життя дітей, яким терміново потрібна медична допомога. Нещодавно нейрохірурги медзакладу провели надскладну операцію маленькому киянину, у якого стався інсульт.

Киянину Тарасу немає ще й трьох років. У нього була вроджена вада – судинна патологія головного мозку. Тиждень тому у хлопчика несподівано відмовили ліві рука та нога. «Швидка» доставила маленького до «Охматдиту». Виявилося, що у дитини стався геморагічний інсульт, в результаті якого виникла внутрішньомозкова гематома у глибинних структурах мозку. Врятувати дитину могла лише невідкладна нейрохірургічна операція найвищого рівня складності, повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Через дві години після операції у хлопчика почали відновлюватися рухи в руці і нозі

За словами лікарів, найціннішим у цій ситуації був час. Батькам неймовірно пощастило, що вони були у цей момент у Києві й швидко звернулися по допомогу до нейрохірургів «Охматдиту», адже хлопчик потребував операції 5-го рівня складності, яку навіть у мирний час виконують не у всіх лікарнях. Для цього потрібні найкваліфікованіші спеціалісти та сучасне обладнання.

«Коли дитина поступила в лікарню, їй одразу провели тотальне обстеження. Тоді ми зрозуміли, що маємо мало часу. У хлопчика було об’ємне утворення у глибинних структурах мозку, що тиснуло на здорові тканини, як наслідок виник гострий неврологічний дефіцит. Ми розуміли, що треба бігти в операційну», – повідомив завідувач відділення нейрохірургії «Охматдиту» Павло Плавський

Команда спеціалістів, сказано у повідомленні, видалила внутрішньомозкову гематому та каверному. Надскладне хірургічне втручання тривало 4 години. Попри повітряні тривоги та обстріли, команда спеціалістів не зупинялася ні на хвилину. На всіх етапах хірургічного втручання лікарі використовували надсучасний інтраопераційний ультразвуковий апарат — BK 5000, що дозволило тотально видалити гематому та каверному.

«Діаметр гематоми з каверномою складав 5см. Операція пройшла успішно, дитина почала самостійно дихати ще на операційному столі.Через дві години після операції у хлопчика почали відновлюватися рухи в руці й нозі», – повідомили в лікарні.

Вже за добу маленького пацієнта з реанімації перевели до відділення. У лікарні з Тарасом є батько, а вдома на них чекають мама та брат-близнюк.