«Будівельник» – найтитулованіший баскетбольний клуб України, 11-разовий чемпіон

Київський баскетбольний клуб «Будівельник» листом повідомив Федерацію баскетболу України про припинення участі у чемпіонаті України серед команд Суперліги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Федерації у суботу, 9 грудня.

Причиною непростого рішення є «втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування та з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу».

Діючий чемпіон України «Будівельник» нині посідає другу сходинку в турнірній таблиці Суперліги, маючи 10 перемог у 13-ти матчах. Лише цього тижня команда Дмитра Забірченка виграла три поєдинки, в тому числі завдавши першої поразки у сезоні «Дніпру».

«Будівельник» – найтитулованіший баскетбольний клуб України, 11-разовий чемпіон.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що баскетбольний клуб «Політехніка-Галичина» просить фінансування в міськради Львова.