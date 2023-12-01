Без фінансування клуб не зможе грати в наступному сезоні Суперліги

Львівський баскетбольний клуб Суперліги «Політехніка-Галичина» має фінансові проблеми і просить про допомогу Львівську міську раду та Федерацію баскетболу України. Про це повідомляє Tribuna.com.

Ідеться про те, що клуб має заборгованість перед гравцями основної команди за поточний сезон і якщо проблему не вирішити, є імовірність, що наступний сезон Суперліги пройде без нього.

«Політехніка-Галичина» звернулась по допомогу до міськради Львова, а також до Федерації баскетболу України.

Перед початком цього сезону Суперліги, пише видання, генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський розповів, що у чемпіонаті є два-три самодостатніх клуби, а іншим шукати кошти допомагає Федерація.

У Суперлізі виступають 11 команд. «Політехніка-Галичина» після першого кола регулярного чемпіонату посідає 8-ме місце в турнірній таблиці з чотирма перемогами у дев’яти матчах.