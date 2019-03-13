Київський «Книжковий Арсенал» у Лондоні назвали найкращим літературним фестивалем року

«Книжковий Арсенал» отримав нагороду Лондонського книжкового ярмарку

Міжнародний книжковий фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав нагороду Лондонського книжкового ярмарку International Excellence Awards 2019 у номінації «Літературний фестиваль».

За словами журі конкурсу їх вразила мультидисциплінарність фестивалю: коли взаємодіють різні види мистецтв і перетинаються фахові середовища, але водночас книга залишається в центрі уваги. Інформація про це з'явилась на сайті установи.

«Ця перемога – це передовсім визнання команди Мистецького арсеналу, де кожен підрозділ вкладає масу сил у те, аби Книжковий Арсенал був справді тим прекрасним фестивалем, що поєднує мистецтва і не випускає книгу з фокусу уваги. Я пишаюся неймовірно – командою, фестивалем і дотичністю до цього прекрасного проекту. А також дякую тим, хто вдихнув життя в Книжковий Арсенал – Ользі Жук і Юлії Лесечко, його першим натхненницям і організаторкам», – після отримання нагороди сказала генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Церемонія нагородження відбулась 12 березня 2019 року у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні.

International Publishing Industry Excellence Awards – це міжнародна премія, заснована Лондонським книжковим ярмарком та Британською асоціацією видавців, що має на меті продемонструвати світові досягнення й інновації видавничої справи. Номінація «літературний фестиваль» року вручається з 2016-го року.

Нагадаємо, у номінації «літературний фестиваль», окрім «Книжкового Арсеналу», за нагороду змагалися ще два фестивалі – Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) та Міжнародний літературний фестиваль у Макасарі (Індонезія).

Попередні роки переможцями ставали фестивалі з Бразилії, Індії і Малайзії.

Цього року фестиваль пройде 22-26 травня у Києві.