Борис Васковець разом з президентом Малої академії наук Станіславом Довгим

У Києві 16-річний школяр Борис Васковець встановив національний рекорд, назвавши 300 цифр після коми в числі пі. Він отримав нагороду у номінації «Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам’ять підлітком». Про це повідомила Мала академія наук.

Готуватися до встановлення рекорду Борис Васковець почав заздалегідь. 14 березня, у День числа π, хлопець продемонстрував виняткову здатність до запам’ятовування числових послідовностей у своєму ліцеї «Стаді Екедемі». Тоді ж він дізнався, що подібний рекорд уже встановлено: 101 знак після коми. Борис Васковець зрозумів, що йому під силу перевершити цей результат

Учень зізнався, що запамʼятати таку приголомшливу кількість цифр йому допомогло навчання в музичній школі: завдяки ритму цифри звучать для нього «як реп».

Встановлення рекорду відбулось 27 листопада та стало частиною відзначення нового свята – Міжнародного дня залучення до науки заради сталого розвитку, який проголосили на 43-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (автором подання став президент Малої академії наук, академік НАНУ Станіслав Довгий).

«Для мене ця подія має особливе значення, адже мене запросили стати партнером рекорду. Це свідчить про те, що мій внесок у розвиток наукової освіти та підтримку молоді помітний і значний. Як президент МАН України, я глибоко переконаний: наш обов’язок – створювати умови, у яких юні дослідники можуть розкрити свій потенціал», – зазначив Станіслав Довгий.