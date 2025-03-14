Люди у всьому світі встановлюють рекорди із запам'ятовування макимальної кількості цифр числа пі

Число π (пі) – це відношення довжини кола до його діаметра, його використовували ще науковці древнього Єгипту та Вавилону. Воно трапляється у математичних і фізичних формулах та стало частиною творів мистецтва. Цікаві факти про цю математичну величину розповіло «МАН.Медіа».

Чому пі

Для позначення цього числа використовують літеру грецької абетки π тому що вона є першою у слові «περιφέρεια» – окружність, довжина кола.

Число π вперше так назвав англійський математик Вільям Отред у 1647 році. Але назва не прижилася, аж поки її знову не використав через 90 років швейцарський математик Леонард Ейлер.

Хто першим вирахував число пі

Науковці у різні часи шукали відношення довжини кола до діаметра. Їхні розрахунки дещо різнилися. Наприклад, вчені Вавилону розраховували площу кола як три квадрати його радіуса. Тобто вони пі вважали за 3. Давні єгиптяни вирахували число пі як 3,1605. Збереглися давні манускрипти з їхніми розрахунками.

Першим серед вчених число пі розрахував грецький математик Архімед, який жив у III ст. до н. е. Він вписав один багатокутник у коло, а другий – довкола нього. Далі поступово збільшував кількість кутів багатокутника, дійшовши до 96. Таким чином він зміг довести, що число пі розташоване між 22371 та 227, тобто між 3,1408 та 3,1429.

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Нескінченне, ірраціональне, трансцендентне

Число π починається з цифр 3,1415926535897932384626433, але повністю його назвати неможливо: воно є нескінченним десятковим дробом. Для розрахунків його зазвичай округлюють до сотих – 3,14.

Число пі – ірраціональне. Це означає, що його не можна подати у вигляді дробу, в якому числівник та знаменник є цілими числами. Це вперше довів німецький математик Йоган Ламберт у 1761 році.

Число пі також називають трансцендентним, тобто воно не може бути розв’язком алгебраїчного рівняння з раціональними коефіцієнтами. Відповідно, за допомогою лінійки і циркуля неможливо побудувати квадрат із такою ж площею, як у заданого кола.

Рекорди числа пі

Деякі люди встановлюють рекорд із запам’ятовування максимальної кількості цифр числа пі. Для цього використовують мнемонічні техніки, створюють додаткові асоціації. Навіть створили спеціальні вірші, у них кількість букв у словах відповідає порядковим цифрам числа π.

У Книзі рекордів Гіннеса у цьому досягненні лідирує індієць Раджвір Міна. У березні 2015 року він впродовж 10 годин називав 70 тис. цифр числа пі. Неофіційний рекорд установив японець Акіра Хараґучі, він назвав 117 тис. знаків.

В Україні рекордсменом із запам’ятовування числа пі є Артем Гарін. У 2018 році він перелічив 23 тис. цифр і побив власний рекорд у 10101 цифру.

Число пі у природі

Число пі трапляється у природних речах, що мають круглу форму, – сонячному диску, спіралі ДНК чи зіниці ока. Також деякі фізичні процеси, наприклад, рух води чи іншої рідини, світлових та звукових хвиль, описують з використанням числа пі.

π пов’язане з формою річок. Кожна річка має вигини, і її звивистість визначають як відношення фактичної довжини річки до довжини від витоку до гирла по прямій. Різні річки мають різні коефіцієнти звивистості, але середній наближається до числа пі.

Число пі у творчості

Число пі іноді використовують у мистецтві. Наприклад, канадський біоінформатик Мартін Кшивінський створив першу картину 2013 року, натхненний цією математичною величиною. Він зобразив послідовність точок, в яких колір кожної відповідає цифрі числа пі. В іншій своїй роботі він поєднав крапки у спіраль і зобразив перші 13689 цифр числа пі. Він вважає, що мистецтво повинне викликати емоції, пов’язані з математикою, і спонукати до розмов про числа та випадковість.

Астрономка Надіє Бремер теж творчо візуалізувала число пі. Кожній цифрі вона надала певний напрямок за компасом і створила мандрівку числом. Завдяки цьому вона помітила, що цифри не мають закономірної повторюваності в числі пі, тому форма постійно змінюється.