Після запровадження воєнного стану МОН змінило правила вступу до аспірантури через численні зловживання

Київський юрист Роман Сергієнко скасував у суді обов’язковий залік для аспірантів, який додатково запровадили у 2025 році. Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов. Про це повідомив сайт «Освіта.ua».

«Суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"», – зазначила голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, яка дала розголос цій справі.

Рішення Київського окружного адміністративного суду

Раніше ця постанова викликала багато критики серед аспірантів, освітянської та наукової спільноти.

Роман Сергієнко повідомив, що у квітні 2024 року передав Юлії Гришиній колективне звернення на 250 аркушів з підписами. «З того дня і почалася наша майже дворічна спільна праця над питаннями захисту аспірантів. За цей час було зроблено багато спільних звернень, проведено зустрічей», – написав він у фейсбуці.

Юлія Гришина назвала рішення суду справедливим і зазначила, що у постанові Кабміну «вбачалися ознаки порушення Конституції, законів України та прав здобувачів».

Юлія Гришина – народна депутатка України від партії «Слуга народу», докторка юридичних наук. У 2020 році претендувала на посаду міністерки освіти.

Постанова КМУ від 8 квітня 2025 року передбачає протягом дії воєнного стану в Україні обов’язковий єдиний державний залік з української та іноземної мов для аспірантів третього року підготовки денної форми навчання.