Голосіївський райсуд Києва призначив покарання чоловікові, який пропонував купити персональні дані громадян із баз державних установ, «ПриватБанку» і «Нової пошти». Суд засудив його до чотирьох років в’язниці з випробувальним терміном на один рік, повідомив у суботу, 20 листопада, «Судовий репортер» із посиланням на вирок суду від 15 листопада.

У січні цього року чоловік розмістив у Telegram оголошення про продаж баз даних Національної поліції, Державної фіскальної служби, Головного сервісного центру МВС України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, «ПриватБанку» і «Нової пошти». Ця інформація використовується контролюючими органами виключно у службовій діяльності та має обмежений доступ.

Обвинувачений через спільного знайомого зв’язався із заступницею керівника відділення з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів «ПриватБанку». Він запропонував працівниці банку за грошову винагороду копіювати інформацію про клієнтів і передавати йому.

Впродовж січня-лютого жінка сфотографувала і передала дані про 15 клієнтів банку. Це ПІБ клієнта, дата та місце народження, місце реєстрації та додаткові адреси, номер телефону клієнта, копії документів, паспортні дані, історія обслуговування клієнта, інформація щодо фінансового стану клієнта, руху коштів та інформацію про контрагентів. Загалом із січня до квітня працівниця банку отримала за свої послуги 26550 грн.

На початку червня вона познайомила замовника з керівником управління з банківської безпеки «ПриватБанку». Останій також отримав пропозицію продавати інформацію про клієнтів на постійній основі. Однак цього працівника банку правоохоронці вже залучили до конфіденційної співпраці, тому він погодився на пропозицію, щоб задокументувати злочинця.

Керівнику управління з банківської безпеки під час листування у месенджері Telegram запропонували таку винагороду:

анкета клієнта банку – 300 грн;

виписка з банківського рахунку – 600 грн;

сканована копія документа – 400 грн.

Також була окрема договірна ціна за інформацію про VIP- клієнта.

У кінці червня працівник банку загалом отримав 3800 грн за дані про чотирьох клієнтів. У серпні через кур’єра мав отримати ще 2100.

До кримінальної відповідальності наразі притягнули чоловіка, який купував інформацію в співробітників банку і продавав у Telegram. У судовому засіданні він все визнав і розкаявся. Підсудний підтвердив, що з товаришами створив акаунт та розмістив оголошення про продаж інформації, після чого звернувся до працівниці банку, щоб вона копіювала таку інформацію з системи. Потім ця жінка познайомила їх з іншим працівником, який врешті здав його правоохоронцям.

Обвинуваченого засудили до 4 років позбавлення волі зі штрафом 2550 грн. Водночас чоловіка звільнили від тюремного покарання з випробувальним терміном на один рік. У вироку суду відсутня інформація про те, чи вдалося йому отримати дані з інших відомств, зокрема, з «Нової пошти». Податкової чи поліції.

Матеріали щодо заступниці керівника відділення з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів «ПриватБанку» виділені в окреме провадження.