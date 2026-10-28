GigaCloud збереже бренд і команду, а засновники й далі керуватимуть бізнесом

Материнська компанія найбільшого українського оператора зв’язку Kyivstar Group Ltd. оголосила про придбання одного з провідних провайдерів хмарної інфраструктури в Україні GigaCloud за 50 млн доларів. Про це оголосила компанія після того, як влітку Антимонопольний комітет України надав відповідний дозвіл на набуття контрою. Остаточне завершення угоди відбудеться після виконання стандартних для таких угод умов закриття. Про це повідомили на сайті GlobeNewswire у вівторок 27 жовтня.

Президент Kyivstar Group Ltd Олександр Комаров зазначив у релізі, що поєднуючи ці сильні сторони з телеком-інфраструктурою, масштабом роботи з клієнтами та інвестиційними можливостями, компанія зможе допомогти модернізувати свої операції та розвивати потужніший технологічний бізнес для корпоративного сегмента.

Очільник холдингу також додав, що відповідне придбання дозволить сприяти розвитку інфраструктури, яка необхідна Україні в довгостроковій перспективі. Генеральний директор та співзасновник GigaCloud Назарій Курочко у релізі зауважив, що разом із Kyivstar Group Ltd. вони зможуть прискорити інвестиції в інфраструктуру, розширити ринкову присутність і надалі надавати послуги того рівня якості, на який розраховують їхні клієнти.

У свою чергу співзасновник GigaCloud Антон Хвастунов наголосив, що відповідна співпраця посилить можливості компанії масштабувати безпечні хмарні сервіси та надалі робити свій внесок у цифровий розвиток України. У «Київстар» додали, що ця інвестиція розширить технологічні можливості оператора для корпоративного сектора, посилить спроможності у сфері суверенної хмарної інфраструктури та дозволить розвивати сервіси на базі штучного інтелекту, адаптовані до потреб українського бізнесу та державних установ.

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Структура угоди включає 41 млн доларів вартості придбання, до 4 млн доларів відкладених боргових зобов’язань, близько 3 млн доларів виплат за досягнення показників ефективності та до 2 млн доларів компенсації капітальних інвестицій.

GigaCloud продовжить працювати як окрема бізнес-одиниця у складі Kyivstar Group Ltd., зберігаючи власний бренд та управлінську команду на чолі із засновниками. У результаті угоди не передбачається змін до чинних договорів із клієнтами, рівня сервісу чи комерційних умов. Оцінка вартості угоди враховує темпи зростання GigaCloud, її експертизу у хмарних технологіях, лідерські позиції на ринку та очікуваний ефект від об’єднання бізнесів.

Заснована у 2016 році компанія GigaCloud обслуговує понад 1,8 тис корпоративних клієнтів, серед яких агрохолдинг Kernel та «Нафтогаз». Згідно з неаудованою управлінською звітністю за 2025 рік, провайдер отримав близько 14 млн доларів виручки та 4,7 млн доларів EBITDA з рентабельністю близько 34%.

Купівля відбулася після того, як у червні 2025 року «Київстар» запустив власний сервіс Kyivstar Cloud, а за підсумками першого півріччя 2026 року наростив дохід до 28,9 млрд грн та частиний прибуток до 7,1 млрд грн.