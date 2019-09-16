Київстар відкриває першу онлайн-школу мобільної грамотності «Смартфон для батьків»

Новий соціальний освітній проект національного мобільного оператора Київстар «Смартфон для батьків» покликаний допомогти старшому поколінню навчитись користуватись сучасними телефонами та використовувати усі їх переваги. Метою проекту є не лише поширити цифрову грамотність, а й зламати стереотип про те, що літнім людям не потрібні сучасні технології, та показати, яким яскравим та динамічним насправді може бути життя у будь-якому віці.

Онлайн-школа «Смартфон для батьків» – це 10 інтерактивних уроків, які містять покрокову інструкцію від ввімкнення новенького смартфона та налаштування його під себе до використання месенджерів та різноманітних додатків. Окреме відео також присвячено безпеці в смартфоні та інтернеті.

Всі 10 відео-уроків можна знайти на сайті batky.kyivstar.ua, до якого матиме доступ кожний, хто хоче навчитись користуватись смартфоном незалежно від мобільного оператора. Також в планах випустити друкований довідник «Смартфон для батьків», який має зможе завжди бути під рукою та в будь-який момент відповість на питання щодо використання смартфона.

Згідно із проведеним опитуванням у другому кварталі 2019 року 37% абонентів Київстар у віці 55+ користуються смартфонами і цей показник постійно зростає.

«Ми провели дослідження та виявили, що більшість дітей готові віддавати свої старі пристрої або навіть купувати нові для батьків, проте зазвичай молодшому поколінню бракує часу, аби пояснити та навчити сучасним технологіям своїх мам, тат, бабусь та дідусів. Саме тому наша онлайн-школа стане у нагоді тим, хто хоче опанувати смартфон», - коментує Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Партнером проекту стала «Медіа Група Україна», а ведучий ранкового шоу «Ранок з Україною», що виходить на каналі «Україна», Григорій Герман знявся у всіх 10 відео-лекціях, де він доступно та просто пояснює, як користуватися смартфоном. Також у газеті «Сьогодні» вийде текстова версія відео-уроків, яку можна буде вирізати та зберегти.

«Це дуже важливий проект, адже сучасні гаджети можуть значно полегшити і урізноманітнити життя наших батьків, дати змогу говорить з нашими дітьми на одній мові. А ще, не менш важливим фактором є те, що через зайнятість, графіки нам не вдається відвідати близьких так часто, як хотілося, але за допомогою відеозв’язку ми можемо бачитися щодня, спілкуватися, а завдяки соціальним мережам бачити, що відбувається в житті найрідніших.

Тому я дуже щасливий, що отримав можливість долучитися до цього проекту!», – поділився ведучий каналу «Україна» Григорій Герман.

Крім того, проект підтримав фонд «Життєлюб», який вже понад 5 років піклується та створює можливості для активного соціального життя людей третього віку. Разом із фондом Київстар організував надихаючий захід для «життєлюбів», на якому презентував відео-уроки школи «Смартфон для батьків», а також провів пізнавальний майстер-клас із фотографії та VR-сесію.

Нагадаємо, освіта та поширення цифрової грамотності є одним з пріоритетних напрямків стратегії соціальної відповідальності бізнесу Київстар. Вже третій рік поспіль компанія підтримує ініціативу GoCamp та спільно з Global Office розробила програму інтерактивного навчання Entrepreneurship & Innovation development для школярів.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою в Україні. Послугами Київстар користується 26,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про «Медіа Група Україна»:

«Медіа Група Україна» – медіахолдинг, який об'єднує національний телеканал «Україна», телеканали «НЛО TV» і «Індиго TV», тематичні канали «Футбол 1» і «Футбол 2», «Регіональну Медіа Групу» (канали «Донбас», «34 канал», «Сигма»), компанію «Медіапартнерство Баінг», оператор супутникового телебачення Xtra TV; продакшн-компанії «Теле Про» і «Допоможемо ТВ», мультимедійну платформу СЬОГОДНІ, журнал Vogue UA. Директор «Медіа Групи Україна» – Євген Бондаренко. За додатковими питаннями звертайтеся – [email protected]