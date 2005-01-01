Кліп гурту Onuka потрапив до офіційної програми Berlin Fashion Film Festival

Vidlik змагатиметься відразу в чотирьох категоріях

Кліп українського гурту Onuka на трек Vidlik потрапив до офіційної програми Berlin Fashion Film Festival одразу в чотирьох категоріях: «найкращий новий артист», «найкраще музичне відео», «найкращий художник-постановник» та «стайлінг», повідомляє Hromadske.

Відео на трек Vidlik з однойменного міні-альбому групи вийшло у квітні 2016 року. Цей кліп став першою спільною роботою групи і української режисерки Ганни Бурячкової.

За два роки після релізу робота зібрала понад 4 мільйонів переглядів на YouTube, а сам альбом очолив європейські чарти iTunes.

Fashion-конкурс Берлінського кінофестивалю щороку збирає кращі роботи зі всього світу. Цьогоріч журі розглянуло 985 роликів і відбрало 150 кращих. Сьомий фестиваль BFFF відбудеться 12-13 липня.

Нагадаємо, що концерт Onuka відбудеться в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest 28 червня на площі Ринок.