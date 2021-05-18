Колективи працівників музейних закладів впродовж року організували тематичні виставки чи культурні проекти

У Львові розпочалося святкування Міжнародного дня музеїв, з цієї нагоди представникам галузі вручили премії та подяки. П’ятьом працівникам чи колективам вручили премії по 25 тис. грн, авторів проекту про Модеста Сосенка відзначили премією 50 тис. грн.

«Ви робите велику справу, бо ви даєте нам розуміння нашої пам’яті, що є основою для нашої держави. Я вірю, що ми будемо мати більше ресурсів і такі програми, які ми мали торік «Фокус на культуру», ми будемо мати в рамках нашої країни і ми будемо виконувати ту місію, яку свого часу започаткував ще Митрополит Андрей Шептицький – це витягувати український нарід з того стану провінційності. Це так важливо. А тут культура є основним рушієм», – зазначив під час нагородження міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагородження працівників музейних закладів Львова відбулося у шістьох номінаціях:

«Збереження та популяризація музейного фонду» – проект «Особистий архів Михайла Голинського: повернення додому» (Білавич Данута, завідувач наукового відділу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові), 25 тис. грн.

«Виставково-експозиційна діяльність»

виставковий проект «L’altra notte. Іншої ночі» (Дудич Іван, науковий співробітник Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові), 25 тис. грн.

створення «Музею історії Львова» (авторська група у складі: Музика Андрій, Скоропадова Галина, Чмелик Роман, співробітники Львівського історичного музею), 25 тис. грн

«Освітня діяльність» – проект «Дослідники археології» (авторська група у складі: Куценяк Оксана, Скакун Наталія, співробітники Львівського історичного музею), 25 тис. грн.

«Сучасні технології у музеї» – проект «Лабораторія дитинства» (авторська група у складі: Бей Тетяна, Провозін Олександра, співробітники відділу «Музей міста» ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова»), 25 тис. грн.

«Музейна подія року» – проект «Модест Сосенко (1875-1920). Пізнай. Зрозумій. Збережи» (авторська група у складі: Семчишин-Гузер Олеся, Волков Вадим, Зілінко Роман, Зьомко Орест, Пеленичка Олег, співробітники Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), 50 тис. грн.

Для учасників заходу презентували короткометражний біографічний фільм про Бориса Возницького та дві картини Мирона Катарана, присвячених йому.