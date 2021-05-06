Християнські реліквії XII-XV ст. виконані у техніці металопластики

У четвер, 6 травня, в музеї-підземеллі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (колишнього Костелу єзуїтів) відкрили виставку християнських реліквій XII-XV століття «Ars sacra: Подорож у середньовіччя». Це близько 20 унікальних натільних реліквій, які два львівські колекціонери подарували храму. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, виставку можуть оглянути всі охочі.

Як розповіли у Гарнізонному храмі, ці реліквії виконані у металопластиці – техніці створення рельєфних зображень на різних металах, яка є досить малодослідженою. Речі вдалося зберегти попри війни, руйнування і пограбування церков. Вони зберігалися у приватних збірках колекціонерів, які тепер передали їх у музей.

«Це для нас особливий подарунок, оскільки це дуже цінні речі. Перед карантином підземелля відвідувало дуже багато людей, тисячі туристів зі всієї України і з різних куточків світу, включаючи Австралію і Нову Зеландію. І сьогодні для нас це є дуже важливо, тому що тут ми маємо можливість, будучи при тих реліквіях, які датуються ще з княжих часів, розповідати про важливість віри християнства. Це неоціненна лепта в культуру всієї нашої країни, і ми надзвичайно дякуємо тим людям, які це подарували», – розповів настоятель Гарнізонного храму, голова Центру Військового Капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ отець Тарас Михальчук.

Фото ЛМР

За його словами, відтепер ці експонати будуть в експозиції на постійній основі. Це речі з приватної колекції двох колекціонерів – Олександра Свіщова і Юрія Котика.

«Це все натільні речі ХІІ століття, речі, які носили люди княжих часів, і це для нас вкотре підкреслює, що віра людей в той час також була дуже глибокою. Вони знайдені в різних частинах України, збір такої колекції тривав не один рік, а навіть десятки років. Схожі колекції, очевидно, існують, але в нашому випадку ми є доволі унікальними, тому що саме в храмі зібрано настільки багато з одного періоду таких реліквій», – розповів отець Тарас Михальчук.

«Сьогоднішня подія увійде в історію, і ця експозиція в музеї буде дивувати і милувати десятки, сотні, тисяч українців і людей з цілого світу. Думаю, цей добрий приклад наших колекціонерів буде прикладом, бо все у цьому світі дуже швидко минає, але те, що ти залишаєш для інших, стає великою історією. Тому велика вам подяка, що зробили такий мужній вчинок, і громада міста особливо зі своєї сторони подякує вам за це», – зазначив під час відкриття виставки міський голова Львова Андрій Садовий.

Оглянути експозицію можна за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 11. Вхід із проспекту Свободи).

Відео ЛМР