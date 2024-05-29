Пересадку молодих рослин необхідно виконувати кожен рік

Пересадка фікуса є важливою складовою догляду за популярною кімнатною рослиною. Коли варто пересаджувати фікус читайте на ZAXID.NET.

Як дізнатися, що рослину пора пересаджувати?

Якщо стало помітно, що земляний ком зовсім обплетений корінням, в горщику дуже швидко почала просихати земля, корінці почали стирчати з отворів – все це ознаки того, що фікусу зовсім тісно, пише «Сам собі агроном». Пересадку молодих рослин необхідно виконувати кожен рік.

Пересадка фікуса

Спочатку необхідно визначитися з посадковою ємністю. Тип залежить від самої рослини, її розмірів і форми. Для того щоб фікус сильно не розростався, і його зручно було утримувати в кімнаті, необхідно вибирати горщик, в якому йому буде трохи затісно, допоможе у цьому також періодичне підрізання коренів.

Ґрунт для молодих рослин специфічний, його готують з листя рослин, торфу і піску. Для більш дорослих рослин, ґрунт потрібний більш щільний, до якого дається перегній або дернова земля. У спеціалізованих магазинах продаються вже фасовані і правильно підібрані земляні суміші для різних вікових груп.

Для цього рясно поливають рослину, щоб її легше було витягти з горщика. Після цього видаляють верхній шар ґрунту, обтрушують коріння від землі і пересаджують фікус в новий горщик, засипаючи з боків та зверху новою землею. Кожен новий горщик повинен бути на два-три сантиметри більше від попереднього.

Дорослі рослини, яким вже більше чотирьох років, вимагають пересадки раз в два-три роки, при цьому новий горщик повинен бути на чотири сантиметри більший від попереднього. Якщо пересадка рослини ускладнена через її розміри, то можна просто періодично міняти верхній шар ґрунту. Зазвичай, пересадку фікусів здійснюють у весняний або літній періоди року.