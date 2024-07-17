Колін Ферт зобразить персонажа на ім’я Буцефал Годж

Колін Ферт («Щоденник Бріджит Джонс», «Король говорить») виконає одну з головних ролей у новому серіалі «Молодий Шерлок», роботу над яким розпочав Гай Річі («Великий куш», «Джентельмени»), повідомляє Deadline.

Серіал розповість про життя 19-річного Шерлока Холмса, котрого зіграє англійський актор Гіро Файнс-Тіффін (він є племінником Рейфа Файнса і відомий за роллю Тома Реддла Волдеморта у фільмах про Гаррі Поттера).

Сюжет базується на серії книг письменника Ендрю Лейна і зосередиться на тому, як герой розслідуватиме загадкове убивство в Оксфордському університеті, і то буде перша детективна справа майбутнього легендарного нишпорки.

Колін Ферт зобразить персонажа на ім’я Буцефал Годж, детальнішої інформації поки немає. Також у серіалі знімуться Джозеф Файнс (інший дядько Гіро Файнса-Тіффіна) та Наташа МакЕлгон.

Нагадаємо, Гай Річі є режисером двох фільмів про Шерлока Голмса з Робертом Дауні та Джудом Лоу у головних ролях.