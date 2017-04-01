Колишній гравець «Карпат» відзначився результативним пасом у матчі іспанського чемпіонату

Василь Кравець

Вихованець львівських «Карпат» Василь Кравець, який зараз виступає за іспанський «Луго», допоміг своїй команді здолати «Спортинг» у матчі Сегунди (другий за силою чемпіонат Іспанії).

На 66 хвилині гри Кравець точно навісив у штрафний майданчик гостей, де його подачу замкнув Ромеро. Так рахунок став 2:1 на користь «Луго».

Варто додати, що третій гол за «Луго» забив воротар Хуан Карлос зі своєї половини поля.

Нагадаємо, Василь Кравець є вихованцем львівських «Карпат». Він виступав на позиції лівого захисника. У січні 2017 року він спочатку перебрався до іспанського «Луго» на правах оренди, а згодом іспанський клуб викупив його контракт. Зараз команда йде на 4 місці і має шанс у кінці сезону піднятися у Прімеру.