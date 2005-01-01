Голкіпер ФК «Динамо» до кінця сезону виступатиме за іспанський клуб

СпортОлег Костюк, сьогодні, 08:553060

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Голкіпер ФК «Динамо» до кінця сезону виступатиме за іспанський клуб
фото «Динамо»
Іспанський клуб орендував Максима Коваля до кінця сезону з опцією викупу

Воротар київського «Динамо» Максим Коваль став гравцем іспанського футбольного клубу «Депортіво». Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Як повідомляється, іспанський клуб орендував 25-річного гравця до кінця сезону з опцією викупу. Українець пройде медогляд на початку наступного тижня.

Зараз «Депортіво» посідає 18-у позицію в іспанській Примері, перебуваючи в зоні вильоту.

У цьому сезоні Коваль провів 11 матчів в УПЛ, 2 матчі в кваліфікації Ліги чемпіонів і 5 в Лізі Європи (2 в раунді плей-офф і 3 в груповому раунді).

Також в Іспанію може перейти воротар луганської «Зорі» - Андрій Лунін. Ним цікавиться «Реал Сосьєдад».

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