Голкіпер ФК «Динамо» до кінця сезону виступатиме за іспанський клуб

Іспанський клуб орендував Максима Коваля до кінця сезону з опцією викупу

Воротар київського «Динамо» Максим Коваль став гравцем іспанського футбольного клубу «Депортіво». Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Як повідомляється, іспанський клуб орендував 25-річного гравця до кінця сезону з опцією викупу. Українець пройде медогляд на початку наступного тижня.

Зараз «Депортіво» посідає 18-у позицію в іспанській Примері, перебуваючи в зоні вильоту.

У цьому сезоні Коваль провів 11 матчів в УПЛ, 2 матчі в кваліфікації Ліги чемпіонів і 5 в Лізі Європи (2 в раунді плей-офф і 3 в груповому раунді).

Також в Іспанію може перейти воротар луганської «Зорі» - Андрій Лунін. Ним цікавиться «Реал Сосьєдад».