«Динамо» заняло 11 місце в рейтингу найкращих клубів за всю історію Ліги чемпіонів

«Динамо» 34 рази грало в клубному турнірі УЄФА, що є третім показником в історії

Київське «Динамо» посіло 11 місце у новому рейтингу найкращих клубів за всю історію Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, який склав УЄФА. Про це повідомив «Інтерфакс».

Зведена таблиця формувалася за наступними показниками: кількість участей у турнірі, завойованих титулів, зіграних матчів, число перемог, нічиїх і поразок, забиті та пропущені командою м'ячі за весь час участі в єврокубку, набрані очки.

Найтитулованіший клуб України «Динамо» (Київ) 34 рази брав участь у клубному турнірі УЄФА, що є третім показником в історії. Частіше у Лізі Чемпіонів (та Кубку чемпіонів) грали лише мадридський «Реал» і «Бенфіка» (Лісабон).

Інший український клуб, що потрапив до рейтингу – «Шахтар», який посідає 31 місце, взявши участь у 18 турнірах.

Найкращим клубом за всю історію став «Реал», за ним до п’ятірки увійшли «Баварія», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» та «Ювентус».