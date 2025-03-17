Колишній телеведучий Коля Сєрга став позаштатним радником голови МЗС Андрія Сибіги
На початку повномасштабного вторгнення Сєрга вступив до лав ЗСУ, де започаткував проєкт «Культурний десант»
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Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників, повідомив начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський на запит «Главком». Серед них – колишній телеведучий, співак та військовослужбовець Микола Сєрга, більш відомий як Коля Сєрга.
За даними МЗС, 35-річний Коля Сєрга працює позаштатним радником Андрія Сибіги з 7 грудня 2024 року. З початку повномасштабного вторгнення він долучився до ЗСУ, де започаткував проєкт «Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців, яке працює для покращення морального стану, культурного й освітнього рівня, а також мотивації бійців.
Наразі є офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, у серпні 2022 року нагороджений Орденом «За мужність» III ст. за «заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».
У 2010-х роках чоловік був резидентом Comedy Club Odesa та низки комедійних шоу на російському телеканалі «ТНТ». Популярність Микола Сєрга отримав завдяки українському шоу про подорожі «Орел і решка». З 2015 до 2019 роки жив у Москві та працював рекламним менеджером.
Микола Сєрга мобілізувався до ЗСУ 26 лютого 2022 року. Згодом він організував «Культурний десант», а 2023 року – платформу культурних, освітніх та соціальних проєктів «Культурні Сили України».
В межах своєї культурної діяльності в ЗСУ Сєрга випустив низку пісень, зокрема:
- гімн для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців (Коля Сєрга, Саша Чемеров),
- «Розмінуй моє серце» — пісня для розмінувальників (Світлана Тарабарова),
- «Ми тероборона країни» – гімн Сил ТрО Збройних сил України (Віталій Кириченко),
- «148» – гімн для 148-ї окремої артилерійської бригади («Культурний Десант»).
З яких саме питань Микола Сєрга консультує Андрія Сибігу, в МЗС не уточнили.
Другим позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги з 25 листопада 2024 року працює випускник Українського католицького університету Денис Коляда. На своїй сторінці у Facebook Коляда повідомив, що ставить перед собою завдання «посилити голос України на світовій релігійній мапі».