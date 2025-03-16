Андрій Гнатов став начальником Генштабу ЗСУ

Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних сил України. Про це йдеться в указі №170/2025, опублікованому на сайті Офісу президента у неділю, 16 березня.

«Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Андрій Гнатов замінив генерал-майора Анатолія Баргилевича, який обіймав посаду з 9 лютого 2024 року. Зазначається, що Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора міністерства оборони України. Серед його завдань – контроль за реформами, які впроваджують в армії, перевірка дотримання законодавства та ухвалення рішень в системі міноборони «з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних силах».

Зазначимо, що 26 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. 27 лютого міністр оборони Рустем Умєров повідомляв про призначення Андрія Гнатова на посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Більше про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов здобув освіту у Харківському інституті танкових військ. З 2016 року обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2018 році його призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2022 році Андрій Гнатов став заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Згодом обійняв посаду командувача ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок). З весни 2023 року Андрій Гнатов керував обороною Бахмута на Донеччині, який входив до зони відповідальності ОСУВ «Хортиця». У квітні 2024 року військовий обійняв посаду командувача військ оперативного командування «Схід». У червні 2024 року президент призначив Андрія Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.