Андрія Гнатова звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Про це йдеться в указі №148/2025, опублікованому у середу, 26 лютого, на сайті Офісу президента.

Андрій Гнатов обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ з 2024 червня 2024 року. Він замінив на цій посаді Юрія Содоля, якого звільнили на тлі звинувачень у некомпетентності, що призвело до окупації частини територій на Харківщині.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто замінить Андрія Гнатова на посаді. 26 січня 2025 року Володимир Зеленський повідомляв, що генерал-майор Андрій Гнатов обійме посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов здобув освіту у Харківському інституті танкових військ. У 2016-2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року був командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2022 році Андрій Гнатов став заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Згодом став командувачем ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок). Навесні 2023 року Андрія Гнатова призначили керувати обороною Бахмута на Донеччині, який входив до зони відповідальності ОСУВ «Хортиця». У квітні 2024 року військовий обійняв посаду командувача військ оперативного командування «Схід». У червні 2024 року президент призначив Андрія Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.