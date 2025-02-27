Гнатов має понад 27 років досвіду в армії

Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 27 лютого, повідомив про призначення Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

«Сьогодні своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами», – йдеться у повідомленні.

Як підкреслив Умєров, Гнатов має понад 27 років досвіду в армії.

«Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави», – додав він.

Що відомо про Андрія Гнатова

Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ. Він служив у Криму, а згодом брав участь у формуванні нових загонів морської піхоти з підрозділів, які вийшли з півострова після його анексії. У 2018-2021 роках був командиром 36-ї бригади морської піхоти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Гнатова призначили заступником командувача військ Оперативного командування «Південь». Він був одним з тих, хто керував обороною Миколаєва, а також навесні 2023 року керував обороною Бахмута.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.