У мистецькому просторі «AIR Space» від «Фабрики повидла» презентували перший театральний продакшн «Демо. Вправи для початківців». Камерну виставу присвятили темі демократії й різним поглядам на неї.

«До цього часу в нас не було можливості зупинитись, зрозуміти це поняття. Його значення часто диктують нам із медіа. А ми хотіли самотужки спробувати розібратись, що працює, і поставити для себе багато питань. Навіть слухали кілька лекцій», — розповів керівник театральних проектів Jam Factory Art Center Богдан Грицюк.

Перформанс став грою не лише акторів: під час процесу вони залучають глядачів, разом ідуть на вулицю та читають там, наприклад, декларацію прав людини. Саму виставу створила команда людей із кількох міст, з різним досвідом й позицією: волонтери, пенсіонерка, активісти, студент.

«Театр не належить конкретній професії, він має бути висловленням думок абсолютно кожного і кожної: щось таке подібне, в чому я зараз беру участь», — каже актор Роман Кривдик.

Режисери та драматурги не мали відшліфованого тексту перформансу, його сценарій теж частково створювався під час гри.

«Коли актор раптом починає писати, він має іншу силу. Більшість текстів так і творились, долучилися ще інспірації різних філософів та філософинь, які міркують над темою демократії», — зазначила режисерка Роза Саркісян.

Додамо, що покази «Демо. Вправи для початківців» планують влаштувати й восени. Вистава також може увійти до репертуару сцени Jam Factory Art Center. Її постановку підтримали фонд «Відродження» та Harald Binder Cultural Enterprises.

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