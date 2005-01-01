Команда звільненого міністра фінансів Олександра Данилюка подала у відставку

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:2825953

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Люди, які прийшли з екс-міністром фінансів Олександром Данилюком у Міністерство фінансів, зокрема, Юрій Буца та Сергій Марченко, подали заяви про відставку.

Данилюк зазначив, що йдеться не лише про заступників, а й про радників.

«Люди, які прийшли разом зі мною подали свої заяви про відставку. Ми як команда залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі також ідуть. Зокрема, Яна Бугрімова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом [на посаду міністра фінансів]», – сказав Данилюк в коментарі «Громадському ТБ».

Водночас, Оксана Маркарова, яку нині призначили виконувачкою обов'язків міністра фінансів, заяву не писала. Вона, за словами Данилюка, працювала у відомстві ще до його приходу.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

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