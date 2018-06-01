Парламент звільнив Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України

Олександр Данилюк

Верховна Рада ухвалила урядовий проект постанови № 8433 про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. «За» проголосували 254 народних депутата, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Міністра фінансів України», – йдеться у проекті постанови.

Сам Данилюк заявив, що йому «інкримінують те, що виніс сор із ізби», пише «Українська правда».

«Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов розбудовувати ефективну сучасну фінансову систему України, боротися з корупцією і розбазарюванням бюджетних коштів, з честю і гідністю відстоював інтереси України перед міжнародними партнерами», – сказав він.

Нагадаємо, 23 травня на засіданні Кабінету міністрів виникла сварка між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Причиною стала вимога голови Мінфіну призначити йому ще одного заступника. Згідно з поясненнями Данилюка, він не може без нього нормально працювати.

На це Гройсман запропонував міністру звільнитися, після чого Данилюк пішов із залу засідання.

Через деякий час Олександр Данилюк відправив лист послам G7, в якому пояснив причини недавніх розбіжностей із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Зокрема, в листі описується ситуація з небажанням Гройсмана призначити заступником Данилюка Яну Бугрімову.

6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що підписав подання у Верховну Раду на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Сам Олександр Данилюк заявив про тиск на нього та зажадав виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.