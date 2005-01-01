Верховна Рада проголосувала за створення Антикорупційного суду

Верховна Рада прийняла закон про створення Вищого антикорупційного суду

В четвер, 7 червня, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів, 25 проголосували проти, стільки ж утримались, а ще 17 народних обранців за закон не голосували.

Результати голосування за закон про Антикорупційний суд по фракціях

Як йдеться у пояснювальній записці законопроекту, завданням Вищого антикорупційного суду буде здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за розслідуванням цих злочинів. Юрисдикція суду буде розповсюджуватися на всю територію України. Суддям буде надана цілодобова охорона, а також зарплата на рівні $7 тис. на місяць, аби застерегти їх від корумпованості.

Насправді Антикорупційний суд стане фінальною ланкою у ланцюгу новостворених антикорупційних органів, метою якого буде саме забезпечення покарання для корупційних злочинців і розгляд справ, предмет злочину в яких складатиме не менше 500 неоподаткованих мінімумів.

Зокрема керівництво НАБУ й Антикорупційної прокуратури неодноразово заявляло, що саме через відсутність незалежного Антикорупційного суду резонансні справи не можуть бути доведені до кінця. Відповідно до цього створення Вищого антикорупційного суду повинно завершити розпочату в 2015 році антикорупційну реформу.

Необхідність створення Антикорупційного суду обумовлена також зобов’язаннями України перед західними партнерами. Саме від цього залежатиме, чи отримає Україна конче необхідну фінансову підтримку у розмірі щонайменше 5 млрд доларів. Зокрема до активного голосування за закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду закликали посли країн «Великої сімки» та Державний департамент США та МВФ.

Поіменні результати голосування можна перелянути на сайті Верховної Ради України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України схвалила в першому читанні закон про Вищий антикорупційний суд ще 1 березня. Проте 24 травня парламент не встиг внести усі поправки до закону через розбіжності у питанні права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET Гройсман погрожував піти у відставку, якщо парламент не ухвалить закон про Антикорупційний суд