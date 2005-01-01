Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 15:141030

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Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд
Петро Порошенко підписав закон про антикорупційний суд

В понеділок, 11 червня, президент Петро Порошенко підписав закон про створення Антикорупційного суду. Таким чином документ набув чинності.

Документ було підписано під час зустрічі зі студентами Української Академії лідерства.

«Сьогодні в цей історичний день - річницю безвізу - я підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це - ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що процес затвердження створення Антикорупційного суду тривав 2,5 роки. В четвер, 7 червня, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, метою якого буде саме забезпечення покарання для корупційних злочинців і розгляд справ, предмет злочину в яких складатиме не менше 500 неоподаткованих мінімумів.

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