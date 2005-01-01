Гройсман пригрозив піти у відставку, якщо парламент не ухвалить закон про Антикорупційний суд

Володимир Гройсман заявив про готовність подати у відставку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність подати у відставку, якщо Верховна Рада не проголосує за закон про створення антикорупційного суду. Заява пролунала на спільному брифінгу зі спікером парламенту Андрієм Парубієм у понеділок, 4 червня.

Друге читання щодо проекту закону про Вищий антикорупційний суд розпочалося після переговорів із Венеційською комісією щодо узгодження дискусійних норм і узгодження 13 з 14 рекомендацій. У свою чергу, згідно до вимог Міжнародного валютного фонду, під час розгляду законопроекту в парламенті повинні бути враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи».

За словами словами прем’єра, у понеділок він проведе нараду з головами фракцій та депутатами щодо ухвалення цього закону.

«Хочу підкреслити, що ми сьогодні стоїмо перед вибором: або подальший розвиток і вирішення багатьох проблем, які накопичились у нашій державі, або, якщо це рішення не буде ухвалене, то знову ж таки – дестабілізація», - заявив Гройсман.

«Я, як прем'єр-міністр України, прийняв для себе рішення, якщо цей суд, справедливий, незалежний не буде утворений, я складу із себе повноваження прем'єр-міністра України і подам у відставку», - додав прем’єр.

Як повідомлялося раніше ZAXID.NET, Верховна Рада України 1 березня схвалила в першому читанні закон про Вищий антикорупційний суд. Проте 24 травня парламент не встиг внести усі поправки до закону через розбіжності у питанні права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.