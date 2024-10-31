Комісія культури Львівської облради одноголосно звернулася до Івана Рибака з проханням відмовитися від обласної премії з журналістики

У четвер, 31 жовтня, депутатська комісія з питань культури Львівської облради звернулася до колишнього міліціонера 62-річного Івана Рибака, який зараз є головним редактором газети «ТрибунаЛ», з проханням відмовитися від обласної премії в галузі культури в номінації «журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола». Нагадаємо, Іван Рибак одноосібно отримав обласну нагороду, яка передбачає грошову виплату у розмірі 55 тис. грн, за створення документального фільму «Обличчя війни», над яким насправді працювала команда з трьох людей.

Комісія з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської облради розглянула звернення авторки сценарію фільму «Обличчя війни» Діани Мосори та оператора Вадима Пшесмецького з приводу перегляду результатів конкурсу, за якими нагороду отримав одноосібно керівник проєкту Іван Рибак, хоча над фільмом працював творчий колектив.

Як пояснив голова депутатської комісії Святослав Шеремета, процедура не дозволяє змінити результат конкурсу. Тому члени комісії підтримали ініціативу депутатки Тетяни Письменної та звернулися до Івана Рибака з проханням відмовитися від премії, щоб у наступному році на винагороду міг претендувати весь творчий колектив фільму.

Також члени комісії звернулися до Львівської обласної організації Національної спілки журналістів, яка подала згаданий фільм на конкурс під авторством Івана Рибака, з тим, щоб спілка пояснила та обґрунтувала свою позицію.

Коментуючи рішення депутатської комісії, голова ЛОО НСЖУ Ярослав Климович заявив ZAXID.NET, що не планує нікому нічого пояснювати.

«Я що хочу, то і роблю. Це не ваша справа», – сказав Ярослав Климович.

Раніше Ярослав Климович пояснював, що Діана Мосора та Вадим Пшесмецький не отримали нагороду, бо не надали свої паспортні дані під час подачі документів на конкурс. Хоча на засіданні комісії культури директорка департаменту з питань культури ЛОВА Ірина Гаврилюк такої причини не називала. І сама Діана Мосора розповідала, що надала Івану Рибаку копії своїх документів для подачі на конкурс.

Окрім того, голова ЛОО НСЖУ вважає, що спілка представила до нагородження фільм, а не його авторів. «Ми нікому нічого не збираємося пояснювати. Є секретаріат, який приймає рішення. Ми приймали рішення щодо фільму», – наголосив Ярослав Климович.

Іван Рибак, якого журі визнало переможцем конкурсу, також розповів, що не має наміру відмовлятися від нагороди.

«Премія йде на закупівлю дронів. Так вирішило правління громадської організації (ГО «Право та справедливість», яка має авторські права на фільм – Ред.). Як я можу відмовитися? Це не я вирішую», – сказав Іван Рибак ZAXID.NET. З його слів, грошову премію він наразі не отримав.

Нагадаємо, журі обласної премії в галузі культури під керівництвом заступника голови ЛОВА Івана Собка визначило переможцем в номінації «журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола» колишнього міліціонера 62-річного Івана Рибака, який зараз є головним редактором газети «ТрибунаЛ». Він одноосібно отримав нагороду за створення документального фільму «Обличчя війни», над яким насправді працював творчий колектив.