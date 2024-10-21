Над фільмом «Обличчя війни» працювали оператор Вадим Пшесмецький (зліва), авторка сценарію Діана Мосора та керівник проекту Іван Рибак, а нагороду отримав лише останній

У Львові розгорівся скандал навколо переможця обласної премії в галузі культури в номінації «журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола». Журі на чолі з заступником голови ЛОВА Іваном Собком визнало переможцем колишнього міліціонера 62-річного Івана Рибака, який зараз є головним редактором газети «ТрибунаЛ». Він одноосібно отримав нагороду за створення документального фільму «Обличчя війни», над яким насправді працювала команда з трьох людей.

Документальна стрічка «Обличчя війни» була створена у 2023 році командою з трьох людей: 62-річний Іван Рибак – керівник проєкту, 23-річна Діана Мосора – авторка сценарію та 27-річний Вадим Пшесмецький – оператор. Фільм описує долі семи героїв російсько-української війни. Переможцем премії 18 жовтня журі визначило лише Івана Рибака, а Діану Мосору та Вадима Пшесмецького навіть не згадали. Діана Мосора звернулася до ZAXID.NET, щоб надати публічного розголосу цій ситуації.

«Це був спільний проєкт, де кожен мав свою роль. Іван Рибак виступав керівником проєкту. Я є автором сценарію цього фільму. Оператор – Вадим Пшесмецький. Фільм створили троє людей. А на премії подається так, що фільм створений лише однією людиною. У комісії підтвердили, що коли його (Івана Рибака – Ред.) запитували, як він міг сам зробити цей фільм, він сказав, що ми з оператором на нагороду не претендуємо. Хоча нас про це не питали», – розповіла Діана Мосора.

Варто зауважити, що усі презентації фільму, у тому числі в комунальному закладі Львівської облради «Будинок воїна», відбувалися за участю усієї команди проєкту.

За словами Діани Мосори, ще місяць тому вона скинула Івану Рибаку фото документів на його прохання нібито для подачі на цей конкурс, однак у результаті її та оператора фільму не включили до списку переможців.

«Вважаю, що це є ганебний вчинок. Це негарно щодо до нас як до колективу», – переконана журналістка. Вона зауважила, що її метою є не отримання грошової винагороди, а відновлення справедливості.

«Це приниження нас як авторів, і хочеться відстояти свою честь і щоб нас долучили до списку. Щоб наші прізвища стояли поруч з нашою роботою, а не ділити гроші», – каже Діана Мосора.

Оператор Вадим Пшесмецький теж вважає несправедливим, що нагороду за фільм отримав лише Іван Рибак. За словами Вадима, його насторожило те, що незадовго до конкурсу Іван Рибак просив його відредагувати титри у фільмі на YouTube. Оператор припускає, що той мав намір прибрати «зайві» прізвища. «Він не уточняв, що він хоче зробити. Питав, чи можна відредагувати деякі титри. Я пояснив, що відеофайл, який був завантажений минулого року ніяк не можна відреадагувати», – каже оператор фільму.

Іван Рибак, колишній міліціонер, зараз головний редактор маловідомої газети «ТрибунаЛ», член НСЖУ та голова ГО «Право та справедливість», яка володіє авторським правом на цей фільм, не бачить проблеми у тому, що лише він визнаний переможцем.

«Це не заради премії. Нагороду отримав фільм. Моє прізвище вказано як керівника, засновника цього всього, людини, яка це все практично з нуля піднімала і ходила. Що тут ненормального?», – виправдовувався він у коментарі ZAXID.NET. Він також переклав відповідальність на Львівську обласну організацію Національної спілки журналістів, яка затвердила заявку і подала фільм «Обличчя війни» на обласний конкурс із зазначеним у заявці одним творцем. Водночас Іван Рибак запевнив, що грошову винагороду, яка передбачена в розмірі 55 тис. грн, розділить з Діаною та Вадимом, причетними до створення фільму.

Голова Львівської обласної організації НСЖУ Ярослав Климович теж не бачить проблеми в тому, що з колективу тих, хто працював над фільмом, нагороду отримала лише одна людина. На думку Климовича, це «їхні внутрішні конфлікти».

«Я був на презентації цього фільму, це хороший фільм, ми спілкувалися з його героями. Для мене як голови спілки нецікаві ні Діана, ні Іван. Є творча робота, а все решту вони хай з’ясовують між собою», – переконаний Ярослав Климович.

Співголова конкурсного журі обласної премії у галузі культури, заступник голови ЛОВА Іван Собко повідомив, що під час відбору інформацію про співавторів фільму не перевіряли, а лише затвердили подання ЛОО НСЖУ. «Так було сформоване подання. Журі нічого змінювати не має права», – заявив він.

Обласна премія в галузі культури присуджується з 2002 року. Переможців визначає журі, яке складається з голів творчих спілок, митців, керівників установ та організацій культури Львівщини, депутатів Львівської облради.