Переможця премії обирало журі

У понеділок, 14 жовтня, у Львівській облраді відбулося засідання журі з присудження Обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Цьогорічним переможцем обрали голову Львівської обласної організації Спілки офіцерів України Петра Костюка. Кандидатури ще двох претендентів відхилили.

Як розповіли у Львівській облраді, переможців обирали у трьох номінаціях: громадська, політична та науково-навчальна діяльність. До участі у премії зголосилося троє кандидатів, по одному – у кожній номінації. Після обговорення кандидатур, журі вирішило зняти двох учасників з розгляду у зв'язку з невиконанням вимог положення про обласну премію. В облраді уточнили ZAXID.NET, що зняли з розгляду кандидатури громадської діячки з Буська Ірини Поронюк та члена Спілки політв’язнів, пенсіонера Степана Мергеля. До слова, кандидатуру останнього журі цієї премії відхиляє вже не вперше.

Переможцем у номінації науково-навчальна діяльність визнали військового аналітика, історика та публіциста, голову Львівської обласної організації Спілки офіцерів України Петра Костюка.

Петро Костюк – автор аналітичних матеріалів на військову тематику, співавтор книг про військове капеланство «Тріумф серця» та «Служимо Україні». За науково-популярну книгу «Код ідентичності. Мілітарні сторінки історії України і не тільки» нагороджений першою премією та дипломом фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку. Лауреат обласної Премії імені В’ячеслава Чорновола в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики у номінації «Журналістика та публіцистика» за книгу «В обороні ідентичності. Історичні нариси». Автор книги «Королівство Русь. Події факти, постаті», яка вийшла у 2023 році.

Премією імені Героя України Степана Бандери на Львівщині відзначають громадських і політичних діячів, науковців за особливі заслуги у сфері національного державотворення. Премія започаткована Львівською облрадою у 2012 році. Розмір грошової винагороди за одну номінацію становить 40 тис. грн. Нагороду вручають щорічно у день народження Степана Бандери – 1 січня.