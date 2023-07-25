Лідер ОУН Степан Бандера та головнокомандувач УПА Роман Шухевич

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 25 липня, ухвалила звернення до президента та Верховної Ради про відновлення звання Героя України головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу та лідеру ОУН Степанові Бандері. Також депутати пропонують присвоїти найвище звання представнику ОУН Миколі Лемику, який вчинив атентат на співробітника радянського консульства у Львові.

Степану Бандері та Роману Шухевичу вже присвоювали звання Героя України указами президента Віктора Ющенка у 2010 році. Однак згодом за президентства Віктора Януковича Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконними та скасував ці укази.

Депутати Львівщини назвали рішення суду політично заангажованими та звернулися про відновлення звання Героя України Романові Шухевичу та Степанові Бандері. На думку обласних обранців, це буде проявом історичної справедливості.

Також депутати пропонують присвоїти звання Героя України представнику ОУН Миколі Лемику, який у 1933 році застрелив начальника канцелярії радянського консульства у Львові Олексія Майлова, щоб привернути увагу світу до Голодомору на Великій Україні.

Після здійснення атентату 18-річний Микола Лемик був затриманий та засуджений до смертної кари. Враховуючи неповноліття підсудного, йому призначили довічне ув’язнення. Микола Лемик вийшов на волю у 1939 році.